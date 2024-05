Ultimo appuntamento al Recruiting Day del Centro Informagiovani di Comacchio, opportunità di lavoro con Cna Formazione Emilia-Romagna

Si chiuderà giovedì, la seconda edizione di ‘Recruiting Day, recruiting year’ al Centro Informagiovani del Comune di Comacchio, che ha sede in via Teano a Porto Garibaldi. L’ultimo appuntamento, dalle 10 alle 12, sarà con Cna che valuterà: personale stagionale addetto ristorazione e stabilimenti balneari; elettricisti e manutentori termoidraulici; estetisti ed acconciatori; addetti contabilità; metalmeccanici e addetti alle macchine utensili. Cna Formazione Emilia-Romagna non è un’agenzia di somministrazione, ma un’agenzia per il lavoro che opera tramite le politiche attive di ricerca lavoro, in particolare tramite iscrizione al Programma Gol, o tramite iscrizione alla banca dati dal sito www.eciparlavoro.it che è al servizio dei tanti consociati della Cna. Come sempre la modalità di iscrizione è quella di inviare l’e-mail a informagiovani@comune.comacchio.fe.it.