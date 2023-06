Ultimo giorno a tempo di rock Tutti a casa aspettando la maturità

di Mario Bovenzi

Più che a vendere i libri – I giardini di marzo, Lucio Battisti, anni Settanta, musica d’altri tempi – i ragazzi ieri all’uscita di scuola per l’ultimo giorno di un anno che è sembrato loro infinito con la testa sui banchi, pensavano alle vacanze magari senza mamma e papà, in compagnia dell’iPod, gli occhi all’ultimo messaggio che ’esplode’ sullo schermo del telefonino. Cellulare all’ultimo grido, perché paga (ancora) papà. Ultimo giorno, festa a ritmo di rock – risuona Stairway to heaven dei Led Zeppelin nel giardino del liceo Ariosto – venefico grunge, redivivo metal, elettronico tum tum. Festa doveva essere, festa è stata per l’addio ai libri. Per qualcuno un addio definitivo – l’università è un’altra cosa – per i ragazzi di quinta solo una breve illusione. All’orizzonte – 21 giugno, puntuali alle 8.30 – iniziano gli esami di maturità. C’è lo scritto. Non vogliono pensarci i ragazzi della 5 A del liceo scientifico ‘Roiti’ (il preside è Roberto Giovannetti) ma quella data torna a galla, ad intermittenza con le voci della festa, mentre orgogliosi sfoggiano la loro maglietta verde. L’hanno fatta loro, ci sono le date d’inizio e di fine anno. Sulla schiena, a caratteri bianchi, è impressa la parola survivor, Roiti survivor. Che quasi tutti – non c’è bisogno di traduzione – sanno che vuol dire ‘sopravvissuto’. Torna a galla fastidioso il pensiero per quella data, il 21 si torna tra i banchi per la prova scritta. Sul foglio bianco parole e frasi, è il tema d’italiano. "Stiamo studiando già da tempo, questi giorni li useremo per ripassare ed anche per approfondire. Ci sentiamo preparati? Non tanto", dicono, quasi una scaramanzia. Ultime battute dell’ultima mattina al Roiti, la musica è ormai spenta, gli studenti si allontanano dai cancelli, gli zaini a pesare sulle spalle. "Mi sono portata il libro d’italiano, costa un occhio della testa", dice una studentessa. E’ tardi, a casa aspettano, qualcuno cala la pasta. Elena Cattini, Emma Crepaldi, Tommaso Carriero, Alessio Faccini, Anita Zanetti e Anna Cavalieri si ributtano sulle spalle gli zaini e si allontanano con le loro magliette verdi che brillano nel sole di una mattina che si scopre nei minuti che passano sempre più afosa.

Finisce all’una e dieci – la collaboratrice scolastica spacca il minuto – l’evento che ha suggellato l’ultimo giorno di scuola dell’Ariosto (la dirigente scolastica è Isabella Fedozzi). Le band formate da studenti del liceo si sono passate il testimone delle lunga maratona di musica, dell’entusiasmo. Un po’ sull’onda del concerto da poco passato di Bruce Springsteen al parco urbano. Ma sono altre generazioni, il rocker che suona l’orgoglio americano è ’roba’ per i genitori. Viviana, un’altra collaboratrice scolastica, chiude il cancello all’Ariosto. Ultimo giro di chiave ma non per lei e le sue coleghe che continueranno anche i prossimi giorni a varcare quella porta. Davanti alla chiesa è piazzata la batteria dei Wor bas. Paulina Ceantev, Tommaso Pellizzari, Elia Zappaterra, Francesco Saletti e Filippo Mazza hanno fatto ruggire le note per gli alunni del Roiti. Che sono ancora tutti lì, sui gradini, anche se la campanella è già suonata lontana da un pezzo.

All’istituto tecnico Itc Bachelet (Emilia Dimitri è la preside) – 15 classi – tutti in giardino in una pausa che il tempo folle ha concesso al sole. Violetta Colombari, la collaboratrice scolastica, dietro il bancone all’ingresso vigila perché tutto fili liscio. Insieme ai ragazzi anche i professori. Sandro Abruzzese, insegna italiano. Dice: "Sono bravi ragazzi, si sono comportati e si comportano bene. Adesso alcuni di loro dovranno affrontare l’esame di maturità. Si stanno preparando da tempo, sono pronti". Dopo le modifiche dettate dalla pandemia, si torna alla formula tradizionale. Per la prima prova saranno sette le tracce. Un’altra musica.