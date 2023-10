Ultimo giorno con ’Zucca in festa’: "Ci sarà il corteo di auto d’epoca"

Cala il sipario questa sera a Ostellato su "Zucca in festa", la sagra che per tre fine settimana ha trasformato Ostellato nell’epicentro di uno dei prodotti identificativi della gastronomia made in Ferrara, declinata nei piatti che fanno la storia della nostra cucina, a cominciare dai cappellacci di zucca al ragù, poi abbinata agli gnocchetti, dal risotto alla salamina da sugo con purè di zucca. Il ristorante, intitolato "Al paròl", il paiolo, è stato allestito dalla Pro Loco di Ostellato in piazza Giorgio Bassani in una tensostruttura riscaldata, ci saranno anche mercatini. Per l’ultimo giorno della Festa ci sarà un’esposizione (dalle 10) di macchine d’epoca e sportive, intrattenimento in piazza con artista di strada e truccabimbi, il laboratorio "Zucca che passione!" e un baby luna park.