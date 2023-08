Ultimo saluto a Triestino Baratelli Muore a pochi giorni dalla moglie

Una vita insieme, prima di morire ad una settimana di distanza l’una dall’altro. Antonietta Passerini, 73 anni, è deceduta il 30 luglio; il marito Triestino Baratelli, conosciuto come Luigi, 76 anni, è morto domenica 6 agosto. A darne l’annuncio è il figlio Marco, che con i genitori gestiva l’enoteca ‘I tre pennelli’ in via Previati. Prima di questa attività la famiglia Baratelli aveva gestito altri locali ferraresi: nei primi anni ’70 il ‘San Marco’ in via Borgo Leoni, poi fino al 1982 il bar pizzeria ‘Concorde’ in via Giovanni XVIII a Borgo Punta; il bar Astor in piazzetta Tasso fino al 1989, con un passaggio di qualche mese al bar ‘Modì’ di corso Giovecca, fino ad arrivare nel marzo 1991 ai Tre Pennelli, locale storico, che gestivano da più di trent’anni. I funerali di Luigi Baratelli si terranno nella chiesa di Quacchio in via Briosi domani, alle 15. Ad officiare la cerimonia don Luca Piccoli. "Sono stati insieme tutta la vita – racconta il figlio – ed anche nella morte. Verranno sepolti insieme, come desideravano. Non era mai successo nemmeno al sacerdote di vedere due funerali nella stessa famiglia ad una settimana di distanza".