Ultimo weekend con la sagra della patata

Ultimo fine settimana a San Nicolò con la sagra che vede la patata protagonista indiscussa dell’elaborato menù, comunque molto composito. Manifestazione che dal 2006 rende vivo il paese nel mese di giugno, grazie ad un gruppo di volontari eterogeneo, dai ragazzi di 14 anni alle persone di 70 anni, che mette il cuore in quello che fa e cerca di far star bene il prossimo. Il menù proposto è veramente molto ricco, gli spettacoli cominceranno alle 21.30, mentre lo stand apre alle 19.30. Per prenotare telefonare al numero: 377-2377624.