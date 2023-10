Elicottero precipitato in una cava d’acqua “Un’esplosione in cielo, poi il mezzo si è inabissato” Era partito dall'Aviosuperficie di Bologna, l’incidente a Bondeno (Ferrara) all’altezza della cava 6. Sul posto il 118, i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri. Il racconto del proprietario del bacino, il primo ad aver dato l’allarme. Notizia in aggiornamento