’Umberto Giordano, l’uomo e la musica’ al Ridotto

Umberto Giordano, tra vita e musica a Storie d’opera in Teatro: aspettando Andrea Chénier. Cresce l’attesa a Ferrara per la prima europea di ’Andrea Chénier’ di Umberto Giordano, venerdì 28 febbraio e domenica 2 marzo, al Teatro Comunale. Avvicinamento impreziosito da ’Storie d’opera, la Lirica raccontata nei libri’, rassegna che torna oggi alle 17,30 al Ridotto. Il direttore artistico del Teatro, Marcello Corvino, e il giornalista e critico musicale, Athos Tromboni, presenteranno il libro del prof Agostino Ruscillo ’Umberto Giordano, l’uomo e la musica’ (Edt editore) nella settimana della messa in scena a Ferrara del capolavoro del maestro foggiano. Il libro è una biografia e un’analisi delle fonti dell’iter artistico di Umberto Giordano, dall’infanzia in Puglia, agli studi nel Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, al successo alla Scala. La morte a Milano nel 1949. Le letture di un paio di pagine della vita del compositore a cura di Gianna Andrian, Elvira Tanzilli e Grazia Pantaleo, del Gruppo Gad di Lettura Espressiva.