Umido e pannoloni in strada: "Clara raccolga i rifiuti"

Umido e pannoloni non raccolti. Sacchi che si moltiplicano e che gli addetti si dimenticano. E’ successo in via Canal Bianco, in Diamantina, nel territorio di competenza del comune di Vigarano Mainarda dove, dopo quattro settimane, solo ieri e dopo tante proteste, Clara ha garantito che sarebbe intervenuta per la raccolta La segnalazione è arrivata qualche giorno fa da Francesco Marangoni, del bar di Diamantina, intenzionato a risolvere una situazione imbarazzante. "In via Canal Bianco in Diamantina – tuona Marangoni diffondendo le foto - da ben quattro settimane non passano a ritirare l’umido. I cestini sono colmi, i sacchi si moltiplicano. Ho inviato da giorni la segnalazione al Comune, ma non ascoltano la voce della gente che subisce un disservizio e non viene considerata". Nel primo pomeriggio di ieri è arrivata la risposta puntuale dell’assessore all’ambiente Francesca Lambertini: "Ho contattato immediatamente Clara – risponde – che ha riconosciuto che nei giorni scorsi in alcuni civici non è avvenuta la raccolta. Si è subito allertata e ha mandato a fare i recuperi non eseguiti. Mi hanno riferito che purtroppo avevano un operatore nuovo che, non conoscendo bene la zona si era sbagliato. Adesso hanno cercato di dare più attenzione in punti più nascosti per evitare che si ripeta l’accaduto". Da qui un appunto: "Appena li abbiamo chiamati Clara ha risposto immediatamente andando a fare il ritiro e hanno verificato la situazione. Quando ci sono disservizi intervengono sempre". Marangoni, un passato nella politica, ha una sua idea sul ruolo di consiglieri comunali e assessori: "Gli assessori come i consiglieri devono girare il territorio - insiste – non possono stare in ufficio. Devono vedere cosa succede. Quello che stavamo segnalando era vero. Un tempo si vedevano in giro sul territorio, anche in questi angoli più lontani dove comunque abitano famiglie, ma adesso non si vedono". Come funziona il porta a porta dei rifiuti: nei giorni indicati sull’EcoCalendario della specifica zona, consegnato a tutti gli utenti, vengono raccolte davanti alle singole abitazioni e attività o in punti di prossimità i seguenti rifiuti, che devono essere esposti usando gli appositi contenitori (o sacchi nei Comuni ove previsti) la sera precedente o il giorno stesso della raccolta: organico, Carta e cartone, plastica e lattine Verde, sfalci e piccole potature, indifferenziato (o rifiuto secco residuale), vetro (solo in alcuni centri storici o per alcune specifiche categorie di utenza).

Claudia Fortini