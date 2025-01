Un 2025 ricco per l’istituto Gramsci. Focus su Pintor, Serra tra gli ospiti

L’Istituto Gramsci di Ferrara annuncia il programma delle attività per il 2025, un anno ricco di occasioni di confronto e approfondimento culturali. Promuovere la cultura come strumento essenziale per la comprensione del mondo contemporaneo e per la costruzione di una società più consapevole sono i propositi che animano le attività dell’Istituto e che vengono perseguiti coinvolgendo un vasto pubblico di intellettuali sia a livello locale che nazionale (tra cui Michele Serra, Stefano Petrucciani e Alessandro Somma).

Continua la lunga e fertile collaborazione con la Biblioteca ariostea, che ospiterà molti degli appuntamenti previsti presso la sala Agnelli. Proprio in questo salotto culturale, domani verrà inaugurato l’ormai consueto ciclo ’I colori della conoscenza. I linguaggi e le scienze’ – dedicato al mondo dell’istruzione e valevole come corso di formazione-aggiornamento per insegnanti – con la conferenza di Daniela Cappagli ’Joan Mirò l’immaginifico visionario. Parole ed opere’. Il percorso, che durerà fino a maggio, approfondirà le specificità del linguaggio giornalistico, grazie a Dalia Bighinati e Mauro Presini, che parleranno rispettivamente dello ’straordinario potere dell’intervista’ e della gestione di un giornale a scuola. Il linguaggio sarà la lente attraverso cui analizzare anche temi sociologici, quali l’inclusione scolastica – di cui parleranno Cristina e Chiara Corazzari – e l’educazione linguistica democratica, trattata dal docente Nicola Grandi. La democrazia sarà al centro anche dell’approfondimento storico, condotto da Antonella Guarnieri, sulla città di Ferrara tra ‘800 e ‘900. L’ultima declinazione linguistica del ciclo permetterà un’incursione nel mondo scientifico, grazie all’ingegnere Edoardo Artioli, che illustrerà il rapporto tra ingegneria medica e attività clinica.

Sempre in Ariostea, si terrà la rassegna culturale ’Echi dal passato’, dedicata ai grandi anniversari del 2025, con particolare attenzione all’ottantesimo della fine del secondo conflitto mondiale. Ci si focalizzerà sui luoghi, le forme e le politiche della memoria, grazie alla conferenza di Elena Pirazzoli, sulla tragedia dell’atomica a Hiroshima e Nagasaki, di cui parlerà Micaela Latini, e sull’esperienza di Auschwitz-Birkenau, cui è dedicata la pièce di Piero Stefani ’Liana e Marcel’ (nel ventennale della scomparsa di Liana Millu). Queste tristi pagine del ‘900 possono trovare possibili chiavi interpretative nel Mito dello stato, classico del pensiero contemporaneo cui Marco Bertozzi offrirà una lettura in occasione del 60imo della morte del filosofo Ernst Cassirer. Chiuderà il ciclo un ospite d’eccezione, Michele Serra, che, moderato da Sergio Gessi, dialogherà con Fiorenzo Baratelli sulla figura del giornalista, scrittore e politico Luigi Pintor, a cent’anni dalla nascita. La Camera del lavoro di Ferrara ospiterà, invece, un ciclo sul marxismo occidentale. L’inaugurazione si terrà il 28 febbraio con la lectio magistralis di Stefano Petrucciani (Università ’La Sapienza’) sull’attualità del pensatore di Treviri e la lezione introduttiva dei due giovanissimi studenti universitari Agnese Bettarelli e Alessandro Cesare Favretti. Seguiranno incontri dedicati al pensiero dei grandi rappresentanti del marxismo eterodosso, quali Bloch, Benjamin, Lukács, Korsch, Adorno e Horkheimer, di cui si occuperanno diversi esperti, tra cui Nicola Alessandrini, Marco Bertozzi, Pierre Dalla Vigna, Filippo Domenicali, Luca Greco e Davide Ruggieri. Tante altre idee in cantiere – come diverse presentazioni di libri e due cicli sui temi ’pace e guerra’ e sul ’lavoro contemporaneo’, con Alessandro Somma – verranno presentate durante l’anno in corso.