Un abbraccio tra arte e moda: inaugura in via Contrari (al civico 48-50) Amor gallery, un nuovo negozio-atelier che porta la firma della responsabile creativa Renata Bignozzi. Nel primo weekend di apertura la galleria espone alcune opere del maestro ferrarese Claudio Gualandi, in una mostra dal titolo ‘Città Visibili’. Dalla torre di Pisa al duomo di San Giorgio di Modica, dal Colosseo alla stazione centrale di Milano, l’artista ha ritratto alcuni luoghi simbolo nel suo stile inconfondibile, ricco di personaggi fantastici, con ispirazione fumettistica. Non mancano molte ambientazioni ferraresi, piazza Trento Trieste, il delta del Po, le mura, il campanile del duomo. Al simbolico taglio del nastro hanno partecipato, tra gli altri, anche l’assessore Marco Gulinelli e la consigliera Paola Peruffo. L’ assessore ha sottolineato la ricerca, lo studio, l’ attenzione e la creatività alla base del progetto.