Un addetto al magazzino per la società Morselli

La società Morselli Srl ricerca una addetta o un addetto al magazzino ricambi con funzioni di vendita in autodemolizione. È richiesta una capacità di lavorare sia in modo indipendente che in squadra, nonché una conoscenza approfondita dei ricambi per autoveicoli. Le responsabilità sono relative allo smontaggio dei pezzi di ricambio e valutazione, catalogazione dei pezzi di ricambio all’interno del magazzino, rispondere alle richieste dei clienti e fornire loro i ricambi richiesti. I requisiti richiesti sono preferibilmente un’esperienza come magazziniere o come meccanico, una buona conoscenza dei ricambi per autoveicoli, abilità di lavorare in modo indipendente e in gruppo, buone capacità di comunicazione, utilizzo di transpallet eo muletto. È preferibile anche una minima conoscenza informatica. L’inquadramento contrattuale secondo la qualifica Istat di meccanici artigianali, riparatori, manutentori di automobili e professioni assimilate. Sede di lavoro a Cento.