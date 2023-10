Un aiutante speciale. Il piccolo carabiniere

I carabinieri della stazione di Renazzo erano intenti ad eseguire una routinaria verifica presso l’abitazione di un cittadino legalmente detentore di armi, uno di quei controlli che vengono svolti a campione per verificarne la corretta custodia. Nessuna infrazione rilevata, tutto in regola. Quello che ha costituito la novità per i militari è stato l’arrivo di un inaspettato “collega”. Appena ha visto arrivare i Carabinieri il bimbo, di soli quattro anni, non è riuscito a trattenere l’entusiasmo e nascondere la predilezione per la divisa, peraltro già manifestata in precedenza ai genitori. Ha così chiesto alla mamma di fargli indossare immediatamente la sua uniforme.

Una volta pronto di tutto punto con berretto e spallaccio, si è presentato al cospetto del Comandante di Stazione e del Carabiniere offrendo la propria collaborazione per i servizi istituzionali dell’Arma dei Carabinieri. Non poteva che finire con l’invito ad una foto ricordo, occasione che il piccolo, con il consenso dei genitori, anche loro meravigliati e contenti dell’accaduto, non si è fatto sfuggire. La norma originaria della creazIone dell’Arma la si possono trovare nelle Regie Patenti del 13 luglio 1814: "Per ricondurre, ed assicurare viemaggiormente il buon ordine e la pubblica tranquillità, che le passate disgustose vicende hanno poco turbata a danno de’ buoni, e fedeli sudditi Nostri, abbiamo riconosciuto essere necessario di porre in esecuzione tutti que’ mezzi, che possono essere confacenti per iscoprire, sottoporre al rigor della Legge i malviventi, e male intenzionati, e prevenire le perniciose conseguenze, che da soggetti di simili sorta, infesti sempre alla società, derivare ne possono a danno de’ privati, e dello Stato".

l.g.