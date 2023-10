Un aiuto ai negozi del centro. Affitti calmierati e incentivi, la proposta di FI in Consiglio

Da Ferrara all’assemblea regionale e ritorno. Il tema del contrasto alla desertificazione dei centri storici e - parallelamente – del supporto al commercio di dettaglio torna al centro dell’agenda politica. E, proprio domani pomeriggio, il Consiglio Comunale discuterà della proposta formulata da Forza Italia – attraverso una mozione – che si prefigge di raggiungere due obiettivi. Il primo è quello di "avviare un percorso per verificare la fattibilità di un protocollo che preveda l’applicazione di un canone progressivo o comunque calmierato per gli immobili commerciali privati, coinvolgendo le associazioni dei proprietari immobiliari, le associazioni di categoria e la Camera di Commercio" e il secondo è "valutare misure economiche di incentivazione a favore di chi liberamente decide di aderire a tale protocollo, consentendo l’apertura di nuove attività commerciali con contratti di locazione a canoni ridotti o progressivi". L’aspettativa dell’amministrazione e in particolare dell’assessore al Commercio, Matteo Fornasini, è che la mozione ottenga l’appoggio bipartisan delle forze politiche. Un po’ come è successo in Regione. Infatti, parallelamente all’entrata in vigore della nuova legge sul commercio – di cui si è occupata in prima persona la consigliera regionale dem, Marcella Zappaterra – l’assemblea di viale Aldo Moro ha recepito e votato la mozione che la consigliera azzurra Valentina Castaldini ha mutuato dal documento ferrarese. "Ci aspettiamo – così Fornasini – che anche il Consiglio Comunale ferrarese possa fare suo questo impegno volto ad aiutare concretamente un settore che oramai da diverso tempo è in grande difficoltà. Da questo punto di vista, mi aspetto che anche il centrosinistra appoggi – come ha fatto in Regione – la nostra mozione". "Le Pmi del commercio al dettaglio – si legge nella mozione - sono fondamentali per le comunità locali urbane e rurali, fanno parte del tessuto sociale e contribuiscono direttamente a far sì che i centri urbani, le periferie e le frazioni delle città continuino a essere zone dinamiche in cui i cittadini possono trovare i servizi di cui hanno bisogno a breve distanza dalla loro abitazione". Tra l’altro le piccole imprese contribuiscono a "contrastare lo spopolamento delle zone rurali – si legge ancora nel documento dei forzisti - contribuiscono direttamente alla prosperità, all’inclusione e al benessere dei cittadini, alla vita culturale locale e al patrimonio delle città dell’Ue, oltre a fornire numerose opportunità d’impiego in tali comunità, il che a sua volta comporta migliori esperienze per i consumatori".

Federico Di Bisceglie