Un aiuto ai più fragili. Via al finanziamento di undici proposte fatte dalle associazioni

Rilanciare il protagonismo della comunità ferrarese rispondendo alle fragilità del territorio emerse dalle proposte promosse dal tessuto associazionistico locale. Sono 11, per un totale di 170mila euro, le proposte finanziate dall’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara attraverso un avviso pubblico promosso con l’obiettivo di sostenere famiglie, persone con disabilità e cittadini a rischio esclusione. Con questi stanziamenti, il pacchetto di risorse assegnate attraverso procedura pubblica - introdotta per la prima volta nel 2021 su impulso dell’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - ammonta a più di 1 milione di euro, per oltre 60 progetti sostenuti.

Nella graduatoria stilata, la prima azione sostenuta con 20mila euro è “Humus” del Consorzio Sì. Pari importo per “I.O. Intelligenza Originale” promosso da Cedis e per “Cantieri Creativi” di Opere di Carità, preceduto al sostegno (12.652 euro) de “L’albero dei legami: arte, musica, fotografia, Parkinson, famiglia” ideato da Musijam Aps. Lo Specchio supporterà i ragazzi con disabilità grazie a “Emozioni in cerca d’autore” (10mila euro), mentre l’emporio Il Mantello si avvicina ancora di più ai nuclei familiari meno abbienti con “Per una comunità che si prende cura, sostiene e valorizza” (15.500 euro). Risposte alle fragilità di bambini e ragazzi in “Crescere insieme” (15.288,33 euro) promosso dalla Cooperativa Le D.I.T.A., mentre la città continuerà nel processo di inclusione con “Nutrire con la Caa per il benessere sociale di Ferrara” promosso da Il Nodo (12.910 euro) e con “Insieme davvero” de Le Passeggiate di Agata (15mila euro).