Un aiuto alle famiglie. Trasporto, gratis sul bus. Isee fino a 30mila euro: "Manovra da 25 milioni"

La campanella, anche quest’anno, sarà più facilmente raggiungibile. Senza pagare il biglietto e con più attenzione per l’ambiente. Torna anche per l’anno scolastico 2024-25 il progetto "Salta su!", l’iniziativa della Regione che permette agli studenti dell’Emilia-Romagna di viaggiare gratuitamente su bus e treni regionali per andare a scuola. Una misura che anche nel nostro territorio, come confermano i dati forniti dall’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, riscuote un grande successo. Ma andiamo con ordine. Come funziona ‘Salta su’. Ne possono beneficiare tutti gli studenti emiliano-romagnoli dalla scuola elementare alle scuole pubbliche superiori e istituti di formazione professionale anche se fuori dai confini regionali. Agli studenti delle scuole superiori è richiesto l’ulteriore requisito dell’Isee familiare annuo fino a trenta mila euro. Rispetto agli anni precedenti, anche per quello in procinto di iniziare restano invariate le modalità e i requisiti per ottenere il titolo di viaggio per spostarsi a costo zero nel tragitto casa-scuola e ritorno, ma anche nel tempo libero lungo la stessa tratta.

Una misura che per quanto riguarda il territorio ferrarese determina un risparmio per le famiglie di quasi due milioni di euro su base annua e permette di viaggiare gratuitamente a quasi 14 mila ragazzi. Per gli studenti della scuola secondaria superiore è necessario presentare la richiesta di abbonamento seguendo la procedura online sul sito (https://regioneer.it/saltasu) effettuando l’accesso con credenziali Spid e Cie. Selezionando l’indirizzo di partenza e quello di arrivo si potrà personalizzare l’abbonamento scegliendo le soluzioni: urbano, extraurbano su bus, ferroviario, integrato bus-treno.

L’abbonamento personale annuale è valido dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025. Le richieste per l’anno scolastico 2024/25 possono essere presentate fino al 18 dicembre 2024. Come abbiamo detto in premessa, a curare il progetto e a deciderne il rifinanziamento anche per l’anno scolastico in avvio lunedì, è l’assessore al Bilancio, Paolo Calvano che si dice soddisfatto di ‘Salta Su’.

"Abbiamo potuto replicare anche per l’anno scolastico che sta per cominciare questa misura, grazie alle scelte di bilancio fatte a fine giugno – così il titolare della delega al Bilancio in viale Aldo Moro – . Una manovra che, complessivamente, impegna il bilancio regionale per venticinque milioni di euro su base annua, con un’incidenza sui conti delle famiglie mediamente di trecento euro a figlio. Per Ferrara una misura immaginata anche a favore delle aree più periferiche per rendere più accessibili gli spostamenti e sensibilizzare l’attenzione all’ambiente attraverso l’utilizzo del mezzo pubblico fin dalla giovane età". E d’altra parte è sempre competenza di Calvano la gestione dei bandi sulle aree interne. Alla base della strategia regionale, dunque, c’è la volontà di rendere i servizi più accessibili anche per le zone meno centrali di città e provincia. Non resta che saltare sull’autobus.

Federico Di Bisceglie