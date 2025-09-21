Un aiuto alle parrocchie. La crisi delle offerte : "Sosteniamo i nostri preti"

Sessantamila chilometri all’anno percorsi sulle strade del ferrarese, centinaia di volti incontrati ogni giorno nelle cinque parrocchie. La vita di don Giorgio Lazzarato, classe 1952, parroco di Ravalle, Porporana, Salvatonica, San Biagio di Bondeno e Settepolesini, è all’insegna dell’accoglienza.

Sacerdote sui generis, don Lazzarato ha scelto di vivere senza cellulare. Le comunità che guida contano 1.200 abitanti. A volte il sacerdote deve percorrere 25 chilometri solo per comprare i giornali o fare la spesa e il risultato è che il suo eroico furgone deve effettuare una revisione ogni sei mesi. Una vita, quella di don Giorgio, spesa fin dal 1986 a servizio delle fragilità. Disoccupati, immigrati, ragazze madri, carcerati, persone con problemi psichiatrici: a ciascuno di loro ha aperto le porte, fondando nel 1992, a Salvatonica, l’associazione Accoglienza, dal tempo della grande ondata migratoria dall’Albania. "Chiesi al sindaco di Bondeno – racconta don Giorgio su unitineldono.it – di ospitare alcuni ragazzi in una sede a San Biagio. Iniziai a vivere giorno e notte con loro in questa struttura. Poi a Salvatonica organizzai la cucina e, successivamente, ho messo a disposizione anche alcune stanze". Tra i giovani accolti figura Parid Cara che, arrivato quattordicenne, ha saputo costruire un futuro di lavoro e impegno civile, fino a candidarsi alle elezioni parlamentari in Albania nel 2013 divenendo poi senatore.

Per richiamare l’attenzione sulla loro missione, torna oggi la Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero celebrata nelle parrocchie. "La Giornata Nazionale – spiega il responsabile del Servizio promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – richiama l’attenzione sull’importanza della missione dei sacerdoti, sulla bellezza del loro servizio e sulla corresponsabilità richiesta alla comunità cattolica. È un’opportunità per esprimere gratitudine verso uomini di fede, speranza e prossimità, che ogni giorno offrono la loro vita per il bene delle comunità". Spesso si crede, erroneamente, che l’obolo domenicale sia sufficiente a garantire il sostentamento del clero. Ma in molte realtà, queste risorse non coprono il necessario. "Fa riflettere il fatto che le offerte deducibili a favore dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero – aggiunge Compagnoni – coprono meno del 2% del fabbisogno annuale complessivo".

Come il cammino quotidiano di don Giorgio che, attraverso i paesi della bassa ferrarese, traccia una vera via dell’ospitalità cristiana. Non si tratta soltanto di accoglienza materiale: il suo impegno ha contribuito a riaprire spazi di comunità, come la ex casa del popolo di Ravalle trasformata in circolo Anspi e bar, oggi centro di aggregazione intitolato alla memoria di Laura Vincenzi e Carlo Acutis, con l’ambizione di diventare anche luogo culturale e teatrale. A Porporana la struttura canonica accoglie i minori fragili; a Salvatonica, grazie anche all’8xmille, una trentina di persone trovano casa e sostegno quotidiano. A San Biagio, dove c’era la trattoria Dal pret, don Giorgio ha avviato una scuola per pizzaioli pensata per i giovani, sei mesi all’anno, tre in primavera e altrettanti in autunno; a Settepolesini attività artistiche e sociali ridanno vita a spazi feriti dal sisma. Persino l’idea di un cimitero aperto ai musulmani testimonia il desiderio di integrazione che guida il sacerdote. Non sono mancate prove dolorose, come l’incendio del 2024 nella sede di Accoglienza che costò la vita a Renata, donna di origini ebraiche. Un lutto che ha colpito la comunità, un dramma dal quale don Giorgio e i suoi ospiti han cercato fin da subito, pur a fatica, di rialzarsi. Le offerte deducibili, istituite con la revisione del Concordato, rimangono ancora oggi uno strumento sottoutilizzato. Nel 2024, secondo i dati diramati dal Servizio promozione sostegno economico Cei, le offerte raccolte, pari a 7,9 milioni di euro, hanno contribuito al sostentamento di 31.000 sacerdoti attivi. L’ammontare raccolto resta però lontano dai 522 milioni di euro necessari a garantire una remunerazione dignitosa – attorno ai 1.000 euro mensili per 12 mesi – a ciascun presbitero. Attraverso il sito www.unitineldono.it, è possibile effettuare una donazione.