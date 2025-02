Un aiuto per i compiti alla casa del volontariato

Nuovo servizio educativo e nuovi spazi ai giovani in difficoltà. A partire da questo mese (febbraio 2025) il progetto di "Volontariato accogliente" a Portomaggiore si amplia con un nuovo punto di aiuto compiti all’interno della scuola primaria "Federico Bernagozzi". Oltre alla sede ospitata nella Casa del volontariato di via Carducci 11, dove l’iniziativa si svolge ogni sabato mattina, anche grazie alla disponibilità dei locali del Centro Sociale "Le Contrade", il supporto sarà disponibile anche negli spazi scolastici il venerdì dalle 16.30 alle 18, grazie alla collaborazione tra scuola, volontariato locale, CSV e amministrazione comunale. Il volontariato accogliente, coordinato dal CSV Terre Estensi e attivo nei territori di Argenta, Ferrara e Portomaggiore, ha l’obiettivo di offrire sostegno educativo ai bambini in difficoltà e alle loro famiglie, favorendo inclusione sociale e partecipazione alla vita comunitaria. Attualmente, il servizio portuense di aiuto-compiti coinvolge una decina di volontari che affiancano circa trenta bambini della scuola primaria. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo: "Il volontariato accogliente è una realtà consolidata che risponde ai bisogni educativi dei minori più fragili della nostra comunità. L’apertura degli spazi della scuola alla comunità educante è un segnale importante di collaborazione. Ringraziamo l’amministrazione e l’assessore Roma per il costante supporto", commenta Stefania Carati, referente territoriale per il CSV. "La collaborazione tra scuola e volontariato – interviene il vicesindaco Francesca Molesini, che ha delega all’Istruzione - nell’ampliarsi del servizio di aiuto compiti è un altro importante tassello a favore delle famiglie e dei bambinI".

f.v.