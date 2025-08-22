Un aiuto per minori e famiglie. É il servizio educativo domiciliare

Guidare all’autonomia, all’inclusione, alla socializzazione. Gli educatori non sono solo figure qualificate e specializzate che entrano nelle scuole e vivono nelle classi, ma possono andare anche a casa, muovendo sui passi di un progetto di vita del ragazzo, là dove sia necessario. Ecco dunque che il Comune di Bondeno ha approvato nei giorni scorsi una determina per l’affidamento diretto di un servizio educativo domiciliare rivolto a minori e alle rispettive famiglie. L’atto, firmato dal dirigente Paola Mazza, illustra la necessità di integrare le ore già previste dall’appalto distrettuale, non sufficienti a coprire il fabbisogno annuale. Motivazioni e scopi di un servizio che raggiunge le famiglie anche a casa. Di fatto il servizio sociale professionale di Bondeno utilizza l’educativa domiciliare per prevenire e supportare i nuclei familiari che hanno ricevuto provvedimenti dall’autorità giudiziaria o che rischiano l’istituzionalizzazione dei minori. Tuttavia, la natura stessa del servizio rende difficile stabilirne il fabbisogno annuale, dato che dipende dalle disposizioni dei tribunali e dall’evoluzione delle situazioni familiari. Ecco dunque che per il periodo da settembre a dicembre, l’amministrazione comunale ha stimato, per questo servizio, un fabbisogno di 150 ore. Poiché l’attuale assetto organizzativo del servizio sociale non permette di gestire direttamente il progetto, è stato necessario affidare l’incarico a un soggetto esterno. Il servizio è stato affidato direttamente a Open Group cooperativa sociale di Bologna. Claudia Fortini