Un altro giorno nero. Treni cancellati e ritardi: "Ormai è una maledizione"

Il telefonino per Fabio Businaro, comitato dei pendolari della Bologna Portomaggiore, è diventato un ’salva-vita’. Si collega, scorre la linea, scuote la testa. Ieri, 25 ottobre, mattina, un altro giorno nero lungo il binario che da Ferrara arriva a Ravenna. Businaro elenca: "Treno 17601, soppresso. Treno 17603 ritardo di 25’ minuti e soppresso da Lavezzola a Ravenna; Treno 17602, soppresso da Ravenna a Lavezzola; Treno 17604, un ritardo di 10 minuti". Non sale di solito sui treni di quella tratta, ma ormai la conosce bene. Non è finita. C’è la ’sua’ linea, la Bologna-Portomaggiore. Stesso giorno, ieri mattina. "Treni 90267/90268 soppressi sull’intera tratta". E’ successo, è successo di nuovo alla fine di una settimana che non è certo cominciata con il piede giusto per Trenitalia Tper e soprattutto per centinaia di pendolari. Martedì 21, linea Ferrara Ravenna. Il treno 17600, partenza a Portomaggiore alle 7.12, gremito di studenti che vanno a scuola e lavoratori si ferma nella stazione di Gaibanella. Centinaia di ragazzi appiedati, il bus sostitutivo non basta a raccoglierli tutti. Chi chiama i genitori, qualcuno un taxi, altri decidono di non provarci neppure, addio scuola. Venerdì pomeriggio, ci risiamo. Un nuovo guasto, sulla stessa linea, questa volta al ritorno da Ferrara a Portomaggiore. Il treno non parte. Ma non è finita. La navetta sostitutiva che ha preso a bordo gli studenti ha avuto un guasto a Ducentola, si ferma. I genitori sono costretti ad andare a prendere i figli. Trenitalia Tper così spiega quello che è successo. "Sulla linea Ferrara – Ravenna (gestore infrastruttura Rfi/gestore servizio Trenitalia Tper) e sulla Ferrara – Codigoro (Fer/Trenitalia Tper) si stanno registrando livelli di puntualità non adeguati. Rfi ha avviato una serie di azioni per riportare l’infrastruttura a un livello di affidabilità". Ma ieri è stato un altro giorno da dimenticare per i pendolari. "Da dicembre 2022 la linea Bologna-Portomaggiore è percorribile solo tra Portomaggiore e Roveri per i lavori di interramento a Bologna. La corriera fa tutte le fermate ferroviarie tra Roveri e l’autostazione. Ma in questo modo i tempi di percorrenza sono aumentati di circa 20 minuti. La data di fine lavori? C’era, giugno 2025. Ma al momento si parla di fine 2026".
CronacaUn altro giorno nero. Treni cancellati e ritardi: "Ormai è una maledizione"