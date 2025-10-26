Un altro giorno nero. Treni cancellati e ritardi: "Ormai è una maledizione"

Il telefonino per Fabio Businaro, comitato dei pendolari della Bologna Portomaggiore, è diventato un ’salva-vita’. Si collega, scorre la linea, scuote la testa. Ieri, 25 ottobre, mattina, un altro giorno nero lungo il binario che da Ferrara arriva a Ravenna. Businaro elenca: "Treno 17601, soppresso. Treno 17603 ritardo di 25’ minuti e soppresso da Lavezzola a Ravenna; Treno 17602, soppresso da Ravenna a Lavezzola; Treno 17604, un ritardo di 10 minuti". Non sale di solito sui treni di quella tratta, ma ormai la conosce bene. Non è finita. C’è la ’sua’ linea, la Bologna-Portomaggiore. Stesso giorno, ieri mattina. "Treni 90267/90268 soppressi sull’intera tratta". E’ successo, è successo di nuovo alla fine di una settimana che non è certo cominciata con il piede giusto per Trenitalia Tper e soprattutto per centinaia di pendolari. Martedì 21, linea Ferrara Ravenna. Il treno 17600, partenza a Portomaggiore alle 7.12, gremito di studenti che vanno a scuola e lavoratori si ferma nella stazione di Gaibanella. Centinaia di ragazzi appiedati, il bus sostitutivo non basta a raccoglierli tutti. Chi chiama i genitori, qualcuno un taxi, altri decidono di non provarci neppure, addio scuola. Venerdì pomeriggio, ci risiamo. Un nuovo guasto, sulla stessa linea, questa volta al ritorno da Ferrara a Portomaggiore. Il treno non parte. Ma non è finita. La navetta sostitutiva che ha preso a bordo gli studenti ha avuto un guasto a Ducentola, si ferma. I genitori sono costretti ad andare a prendere i figli. Trenitalia Tper così spiega quello che è successo. "Sulla linea Ferrara – Ravenna (gestore infrastruttura Rfi/gestore servizio Trenitalia Tper) e sulla Ferrara – Codigoro (Fer/Trenitalia Tper) si stanno registrando livelli di puntualità non adeguati. Rfi ha avviato una serie di azioni per riportare l’infrastruttura a un livello di affidabilità". Ma ieri è stato un altro giorno da dimenticare per i pendolari. "Da dicembre 2022 la linea Bologna-Portomaggiore è percorribile solo tra Portomaggiore e Roveri per i lavori di interramento a Bologna. La corriera fa tutte le fermate ferroviarie tra Roveri e l’autostazione. Ma in questo modo i tempi di percorrenza sono aumentati di circa 20 minuti. La data di fine lavori? C’era, giugno 2025. Ma al momento si parla di fine 2026".