Un altro scippatore nella rete Spinta e derubata della borsa Lei in ospedale, lui in carcere

di Cristina Rufini

Lo hanno visto mettere a segno uno scippo ai danni di una donna in bici, la quale è addirittura caduta a terra a causa della violenza con cui è stata strattonata. E ha riportato ferite tali da richiedere l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Proprio in quegli stessi istanti sono intervenuti i carabinieri di Ferrara che hanno arrestato lo scippatore. Pare lo stessero seguendo perché sospettato di essere l’autore, da solo o in coppia con un complice, di altri colpi simili, messi a segno nei giorni prima e dopo ferragosto, anche in alcune zone del centro storico. Martedì, invece, l’uomo, un giovane italiano, è stato incastrato a Pontelagoscuro. Alla guida di uno scooter, si è avvicinato alla ’preda’ scelta e le ha afferrato la borsetta che era agganciata al manubrio della bicicletta. Un’azione repentina e violenta che ha fatto precipitare sull’asfalto la dueruote e la vittima. Proprio in quell’istante, sono intervenuti i militari dell’Arma, in borghese, che evidentemente lo stavano seguendo. La donna ferita è stata trasportata al pronto soccorso, per le cure del caso, mentre l’uomo in stato di arresto è stato trasferito nel carcere di via Arginone, su disposizione del sostituto procuratore di turno, Ciro Alberto Savino, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari. A lui gli investigatori sarebbero giunti grazie anche alle telecamere che coprono la zona dove avrebbe messo a segno altri scippi, sempre in scooter, nei giorni precedenti. Notando la particolarità di un gambaletto. Al momento la contestazione reale è per lo scippo di Pontelagoscuro, considerando che qui è stato colto in flagranza di reato, mentre per gli altri casi sono in corso ulteriori approfondimenti dei militari dell’Arma.

Il precedente. L’arresto di martedì arriva una settimana dopo quello messo a segno sempre dai carabinieri, il 17 agosto scorso, alla stazione ferroviaria di Ferrara. In questo caso si trattava di un cittadino marocchino accusato di due scippi, trovato un po’ dopo l’ultimo messo a segno: un uomo che corrisponderebbe alla descrizione che una delle vittime aveva fatto ai carabinieri e che è poi stato riconosciuto da lei stessa, e da una testimone del secondo scippo. Addosso, peraltro i militari dell’Arma, gli avevano trovato le cuffiette e un Iphone rubati a una delle vittime. Particolare che l’ha ’incastrato’. E fatto rimanere in carcere.

Le indagini. A questo punto gli accertamenti dei carabinieri proseguono sul doppio binario per capire se i due uomini possano essere i responsabili anche di altri scippi simili che si sono consumati più o meno negli stessi giorni in città. Solo sabato 12 agosto, stesso giorno di uno dei due colpi di cui è accusato il marocchino fermato il 17, erano andati a segno altri due scippi con modalità simili. Il primo in via Ragno. Nel mirino una donna cui è stata rubata la borsa. Poco dopo in Borgo dei Leoni: un uomo stava scaricando la spesa quando i due malviventi in scooter gli si sono avvicinati e gli hanno strappato il borsellino. Era lo stesso sccoter? E i due uomini erano i due scippatori arrestati?