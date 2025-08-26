Un angelo in uniforme. Salvò una ragazza in piscina. Premiato carabiniere eroe

Lo sguardo di una figlia verso il proprio padre è la sintesi di un rapporto speciale, fatto di amore, attenzione reciproca e un modo unico di comunicarlo l’uno all’altra. Ieri mattina, gli occhi di Alice, 16 anni, lasciavano trasparire grande emozione ma soprattutto tanto orgoglio. Samuele, 51 anni, originario di Treviso, non è soltanto suo papà. È l’uomo che ogni mattina vede indossare la divisa dell’Arma. Suo papà è il vice brigadiere Samuele Craparotta. Ieri mattina papà Samuele però non è andato come al solito in stazione carabinieri a Pontelagoscuro ma, accompagnato da Alice e da sua moglie, ha raggiunto il comando provinciale dei carabinieri.

Riuniti nella sala briefing del comando, erano presenti ad attenderli gli ufficiali, i comandanti di stazione e Matilde, una cara amica di Alice, accompagnata dai suoi genitori. Davanti a tutti loro, il comandante provinciale, colonnello Alessandro Di Stefano, ha consegnato al vice brigadiere un riconoscimento: l’encomio del comandante interregionale Vittorio Veneto, generale Pierangelo Iannotti. È un riconoscimento che viene assegnato ai carabinieri soltanto per gesti speciali, compiuti con coraggio, iniziativa e purezza d’intenti. Le stesse qualità con cui Samuele, il 7 febbraio 2024 ha salvato la vita a Matilde.

Quel pomeriggio, Matilde si trovava in piscina ad Occhiobello con Alice ad allenarsi quando, improvvisamente, è stata colta da un malore. Mentre il personale di vasca chiamava il 118, Matilde era stata raggiunta da Samuele, presente in piscina libero dal servizio che, intuita la gravità della situazione era corso a prendere il defibrillatore e glielo aveva applicato. Seguendo le indicazioni dello strumento, le aveva praticato il massaggio cardiaco per venti minuti, fino all’arrivo dei sanitari. In un ultimo disperato tentativo, il massaggio di Samuele aveva sortito gli effetti sperati, e il cuore della giovane aveva ripreso a battere.