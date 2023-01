Un anno di danza, canto e corsi Il bilancio 2022 di Ferrara Off

"Per il teatro Ferrara Off il 2022 è stato l’anno del ritorno degli spettacoli in presenza, oltre che l’anno dell’evoluzione, con l’ampliamento delle rassegne tematiche, dell’offerta formativa, della durata del Festival Bonsai". È il bilancio di un anno di attività di Giulio Costa, direttore artistico di Ferrara Off. Marco Sgarbi, direttore organizzativo di Ferrara Off entra nel dettaglio. "Nel 2022 più di 15mila persone hanno assistito agli eventi che abbiamo organizzato. Oltre 40 sono stati gli spettacoli in cartellone e quasi altrettanti i corsi di formazione e perfezionamento in teatro, danza, canto, movimento e scrittura che abbiamo proposto. Non sono mancati open day e prove aperte, oltre a un festival, Bonsai, che abbiamo esteso alla durata di due mesi, tre rassegne – ‘Estate sul Baluardo’, ‘Quattro modi per scrivere lettere’ e le letture in Pinacoteca – e un grande evento come Monumenti Aperti, che ci hanno portato fuori dagli spazi del Baluardo della Montagna in viale Alfonso I d’Este 13, per collaborare con tante realtà del territorio". Il 2022 è stato anche il primo anno della Chiamata Offline che ha visto candidarsi a residenze artistiche e percorsi formativi offerti da Ferrara Off ben quattrocento realtà artistiche da vari Paesi, a 10 delle quali è stata data la possibilità di vivere in città e usufruire di spazi, mezzi e sostegno artistico per creare nuove produzioni.

Il 2023 è l’anno delle nuove sfide: i corsi di formazione – che partono dal 9 gennaio e ai quali è ancora possibile iscriversi – sono raddoppiati e abbracciano, con varie proposte, ogni fascia di età, dai piccoli ai grandi. Inoltre sono in arrivo nuovi spettacoli e residenze selezionate attraverso la seconda Chiamata Offline e tante ancora saranno le sorprese e le collaborazioni straordinarie. "Per uno spazio raccolto come Ferrara Off, non era facile superare questi anni difficili, ma il nostro pubblico, i docenti, gli allievi e le compagnie che hanno creduto in noi, assieme al supporto delle istituzioni ci hanno permesso di continuare ad elaborare proposte culturali e aggregative per una comunità che speriamo possa ampliarsi sempre di più" hanno detto gli organizzatori.