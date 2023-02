"Un anno di guerra, le ragioni di chi è invaso e una pace difficile"

Caro Carlino,

è trascorso oltre un anno, dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: un episodio indegno e ingiustificato che Putin ha voluto scatenare. Operazione militare speciale, l’ha definita, ma che realmente era e è guerra. Il Cremlino pensava nella riuscita conquista in due o tre giorni invece così non è andata. L’Ucraina si sta difendendo, con ogni forza e con ogni mezzo, supportata dall’Occidente; dimostrando un coraggio e un eroismo di altri tempi. L’Ucraina è uno stato indipendente, sovrano e libero. L’esercito russo, sul suolo ucraino, ha escogitato cose terrificanti soprattutto nei confronti dei civili, vecchi e bambini senza nessuna distinzione. Questi disumani avvenimanti rappresentano crimini di guerra, di cui la Russia, si spera, pagherà le conseguenze. L’armata russa ha dovuto arretrare in molti punti del territorio ucraino, con perdite ingenti. In questo periodo l’Ucraina è martoriata da un continuo bombardamento. Non si sa ancora quando questa dannata guerra terminerà. Quando arriverà la pace? Il Presidente Zelensky è poco fiducioso, il piano di pace cinese è solo un salva-Putin. Io sono sempre stato dalla parte dell’invasa e continuerò. Chi perde è quasi sempre l’invasore.

Giacomo Giorgi

* * *

SUL "RITORNO

DEL FASCISMO"

Caro Carlino,

pur di riesumare il pericolo fascista, per la sinistra anche una rissa fra studenti diventa un affare di Stato. Mi riferisco alla scazzottata di sabato 182 davanti al liceo Michelangiolo di Firenze fra i ragazzi dei collettivi rossi e quelli di Azione studentesca. Ma, come si sono svolti realmente i fatti? Il giornale La Nazione pubblica la testimonianza di un professore del Michelangiolo, che dice: “Sabato mattina stavo entrando a scuola e ho visto quello che è successo. C’era questo volantinaggio dei ragazzi di destra, sono usciti quelli dei collettivi e hanno cominciato a insultarli e strappare i volantini. Hanno tirato delle spinte e a quel punto quelli di Azione studentesca hanno cominciato a picchiare...”. Il finale è noto: due ragazzi dei collettivi sono rimasti a terra, gli altri sono scappati. Allora mi sono chiesto: chi sono i fascisti? Gli aggressori o gli aggrediti? Cosa diranno il sindaco di Firenze Nardella, Debora Serracchiani, l’Anpi, la preside che ha scritto la lettera sul ritorno del fascismo? Nulla. Come con i sacchi di soldi del “Qatargate” rimarrano in silenzio sperando che i cittadini dimentichino. Ma i cittadini non dimenticano.

Roberto Zaramella