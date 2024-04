Un anno di luci e ombre. L’export cala del 10%, male la manifattura . Tengono le costruzioni

È un bilancio in chiaroscuro quello che emerge dalle ultime analisi pubblicate dal centro studi della Camera di Commercio. Il dato più negativo lo registra l’export che, nel 2023, cala di dieci punti percentuali rispetto all’anno precedente. Tengono invece commercio e costruzioni. La diminuzione dell’export in valore nel 2023 – nonostante i prezzi abbiano continuato ad evidenziare rialzi a livello merceologico, ma da segnalare comunque in rallentamento rispetto all’anno precedente – riguarda quasi tutte le principali destinazione delle esportazioni ferraresi. Le variazioni negative delle vendite verso Stati Uniti e Germania, che insieme rappresentano poco meno del 30% dell’export provinciale, hanno determinato da sole più di un terzo del decremento complessivo, che sommato ai 37 milioni in meno del valore delle merci dirette in Russia (peraltro già calate di 33 milioni nel 2022) portano a una riduzione di circa 140 milioni. Le contrazioni sono diffuse anche tra le vendite dirette in Svizzera, Polonia, Austria, Spagna, Cile, Turchia e Belgio, contribuendo così al calo delle esportazioni. L’export verso la Cina prosegue il trend positivo già rilevato lo scorso anno, con una variazione positiva a due cifre, incrementando il valore di oltre 23 milioni. Il secondo più importante contributo proviene dalla Francia che si ferma però a una crescita inferiore a 10 milioni.

LE PROIEZIONI

Se Prometeia, per la provincia di Ferrara, stima per il 2024 una crescita del valore aggiunto del +0,6%, appena inferiore al trend dell’anno precedente, ma in linea con la regione, nell’ultimo trimestre del 2023 la produzione dell’industria manifatturiera fa segnare un -3,6% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, quando invece era proseguito il recupero dell’attività, pur se rallentato al confronto con il 2021.

CONFRONTO

Il livello ferrarese di export nel 2023 risulta comunque migliore al confronto con il dato del 2019, sempre al lordo degli effetti inflattivi, e di poco inferiore al record del 2018. Sebbene nel trimestre per le costruzioni si registri l’aumento relativo del volume d’affari più alto del 2023, la variazione media annuale del +1% si rivela inferiore all’incremento dello scorso anno, ma sempre con indicatori più elevati per l’artigianato del settore. Crescono, per il terzo anno consecutivo, le vendite nel commercio al dettaglio (+2,6%), grazie alla continua ripresa registrata dalla grande distribuzione e dai prodotti alimentari.

ARTIGIANATO MANIFATTURIERO

Fin dall’inizio dell’anno, il 2023 ha visto la fase di rallentamento dell’attività trasformarsi in un’aperta recessione anche per l’artigianato manifatturiero ferrarese che, aggravandosi nella seconda metà dell’anno, ha condotto ad un calo medio annuo della produzione del 2,9%. Si tratta di un risultato pressoché uguale a quello riferito al complesso dell’industria provinciale, che ha subito un calo della produzione del 3,0% e che ha visto solo nel corso del primo trimestre le imprese minori soffrire una più intensa recessione dell’attività produttiva rispetto alle più grandi imprese.

COMMERCIO

È proseguito anche per tutto il 2023 il lento recupero delle vendite, con un andamento positivo che nell’ultimo trimestre dell’anno non coinvolge il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, quando nel trimestre estivo sembrava aver ripreso la serie di buoni risultati. L’indicatore per i prodotti alimentari, che aveva invece evidenziato un rallentamento lo scorso trimestre, registra una crescita più convinta, ora in linea rispetto a quanto si registra in media in Emilia-Romagna, dove il recupero era partito prima.

COSTRUZIONI

Dopo la decisa revisione a metà febbraio dei ‘superbonus’ introdotti in precedenza a sostegno delle costruzioni, il settore ha vissuto una fase di stasi e di lieve flessione tra luglio e settembre, ma nel corso dell’autunno il volume d’affari a prezzi correnti delle costruzioni è risultato in ripresa rispetto allo stesso periodo del 2022 (+2,3%). A testimonianza della ripresa dell’attività tra ottobre e dicembre il saldo dei giudizi tra le quote delle imprese che hanno rilevato un aumento o viceversa una riduzione del volume d’affari rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno è aumentato a +21 punti.