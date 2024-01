Un anno di polizia locale. Edilizia, più di 100 verifiche. Settecento nel commercio

COMACCHIO

Nella chiesa di Santa Maria in Aula Regia, ieri, Comacchio ha celebrato San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale. La ricorrenza rappresenta per il comando di Comacchio anche l’occasione per illustrare il report delle attività svolte nell’anno appena trascorso. Nel ringraziare le donne e gli uomini della polizia locale di Comacchio per l’impegno e il lavoro svolto a favore della comunità, il comandante Paolo Claps ritiene l’anno appena passato più che positivo, tenuto conto dei risultati conseguiti.

I dati. La centrale operativa ha gestito più di 4.500 richieste di intervento, segnalazioni o informazioni. La polizia edilizia ha effettuato 110 controlli sfociati in 11 denunce all’autorità giudiziaria, mentre i controlli di natura ambientale sono stati 506. Incisivo il contrasto all’abbandono dei rifiuti, rilevato grazie alle tecnologie in dotazione. I controlli hanno permesso di accertare 113 violazioni amministrative e una denuncia penale: dati in diminuzione rispetto al 2022, grazie all’attività svolta. Grande attenzione anche alla sicurezza stradale: i 1.600 servizi di pattuglia hanno consentito di presidiare il territorio controllando oltre 3.747 veicoli e 3.973 persone: 23 le patenti ritirate e venti i veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo (dato in aumento rispetto al 2023). Ai controlli, si sono affiancati gli incontri nelle scuole per l’educazione stradale e la sensibilizzazione sull’importanza del rispetto delle regole. Particolarmente intensa è stata l’attività di polizia commerciale, con specifici controlli alle attività commerciali, con attenzione agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, all’interno delle aree di mercato. Complessivamente sono oltre 700 i controlli effettuati che hanno portato a 2 denunce penali a carico dei titolari di attività. Altresì significativi, gli interventi per la prevenzione e repressione dell’abusivismo commerciale, con specifici servizi di prevenzione e pattugliamento delle spiagge maggiormente interessate dal fenomeno, all’interno delle aree di mercato e nelle zone a traffico limitato dei Lidi: complessivamente 13 sono stati i sequestri penali e amministrativi di merce con marchio contraffatto e non, sottratti alla vendita e al potenziale pericolo per i consumatori.

Ringraziamenti. "Le donne e gli uomini della polizia locale sono impegnati, ogni giorno, in attività di prevenzione, sicurezza, ordine pubblico e contrasto all’illegalità – afferma il sindaco Pierluigi Negri -. Desidero rivolgere all’intero Corpo e al Comandante Claps un sentito ringraziamento per la dedizione e la serietà con le quali svolgono quotidianamente le loro funzioni di presidio del territorio nell’esclusivo interesse della comunità e dei cittadini".

Valerio Franzoni