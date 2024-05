Un anno dopo e 1300 famiglie in ginocchio

Un anno. Tanto è trascorso dall’invasione del granchio blu che ha messo in ginocchio un intero settore e oltre 1300 famiglie che oggi, come raccontiamo nelle pagine 2-3, non hanno più i soldi per pagare la rata del mutuo o dell’auto. C’è chi ha perso tutto e a 50 anni passati si vede costretto a cercare un impiego per i tre mesi estivi in un bar, in uno stabilimento balneare, in un chiosco. Delle vongole, l’oro che dalla fine degli anni ’80 ha reso Goro una potenza economica, ne restano meno del 10%. Si combatte contro il tempo, con recinti di ferro con dentro le semine nella speranza che il granchio non riesca ad entrare.