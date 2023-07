Un anno d’oro di ’Me’ Pizza e locale da top 50 "Il segreto? Staff e studio"

Puntare sulla qualità, sulla materia prima, sull’eccellenza, fin dal primo giorno. Questo hanno fatto Enrico Colombani e Michele Mazzanti, titolari della pizzeria cocktail room ’Me’, che è entrata nella sezione pizzerie eccellenti della guida ’50 Top Pizza Italia 2023’. I giudici, che hanno redatto le singole recensioni, hanno espresso parole di grande apprezzamento per l’attività del pizzaiolo Filippo Venturi, del barman Luca Nuzzoli e dello staff: "Mettete insieme uno chef a dir poco scrupoloso nella ricerca delle materie prime e un professionista maniacale del lievitato, aggiungete un bartender che ama sperimentare il pairing con le pizze e i due titolari in sala che sanno accogliere al meglio la clientela. Una miscela esplosiva e convincente, quella che ha dato vita nel 2022 a ’Me’, zona Baluardo di San Lorenzo, rappresentando la più interessante novità dell’Emilia-Romagna".

Ottimi, si prosegue poi, "i richiami al territorio", che si esprimono in pizze speciale e originali come sono quelle con anguilla di valle, aglio di Voghiera, seppie nere di Porto Garibaldi. "Abbiamo iniziato il 22 febbraio 2022 – racconta Enrico Colombani – dopo un’esperienza con una pizzeria al taglio, ma sempre gourmet, ‘Il piccolo Me’. Investiamo molto nella cura della materia prima e nella realizzazione del prodotto, sia per la pizza sia per i cocktail, il nostro barman studia l’uso degli stessi ingredienti usati per la pizza per fare i cocktail, la cucina va in parallelo con il bar, questi abbinamenti cibo drink ci caratterizzano e investiamo molto in ricerca". A soli sette mesi dall’apertura, il locale ha ottenuto due spicchi Gambero Rosso, che equivalgono alle due stelle Michelin, "abbiamo bruciato le tappe – prosegue –. Il nostro pizzaiolo ha vinto il premio come emergente, ora siamo entrati in questa guida. Non siamo tra le prime 50 pizzerie italiane, ma tra quelle eccellenti, l’unica a Ferrara e una delle 20 dell’Emilia Romagna. La guida oltre a pizza e beverage, valuta locale e accoglienza. Un successo merito di tutto lo staff, dal pizzaiolo, al bartender ai ragazzi di sala e del mio socio Michele Mazzanti, che è il padrone di casa".

Arrivano anche le congratulazioni del sindaco Alan Fabbri: "L’insediamento di nuove attività, come è stato per la pizzeria Me, è sempre un momento positivo, che sempre nuova fiducia. Arrivare a un risultato simile, a pochi mesi dall’apertura, è un ulteriore segno del valore della qualità e dell’offerta che accoglie i turisti, ma non solo".

Lucia Bianchini