"Un anno senza don Luigi Negri, combattente certo della sua fede"

di Davide

Rondoni

Don Luigi aveva azzurri occhi. Preservavano in lui, anch’essi, un che di bambinesco, di sereno che smentiva la fama e l’aurea di duro che gli avevano costruito intorno ben oltre il suo stesso desiderio o temperamento. Certo, era un combattente. Spesso i giornali lo hanno voluto dipingere così. Solo perché oggi un uomo certo sembra strano, un uomo che crede veramente a qualcosa e ne offre ragioni e motivi esistenziali e culturali, come lui ha fatto per tutta la vita, può impressionare in questa società scettica e perciò poco appassionata. Tutti parlano di passione, ma don Luigi era la dimostrazione che la vera passione nasce dalla certezza circa ciò per cui vale la pena vivere, lottare, amare – e soffrire. Credo che don Luigi abbia anche sofferto tanto. Non solo per gli attacchi che subiva in quanto uomo certo della sua fede e della storia – la Chiesa e in essa il Movimento di Cl a cui apparteneva. Ma credo anche che, come dimostrano tante testimonianze legate alla sua persona, la sua sofferenza non abbia mai intaccato l’azzurro, la purezza ultima del suo modo di guardare il mondo e le persone. Un modo che aveva imparato nella grande tradizione ambrosiana, nell’incontro decisivo con don Giussani, e nel paragone serrato con le questioni culturali tra storia e contemporaneità, paragone in cui don Luigi teneva sempre a salvare un uso autentico della ragione e una comprensione profonda del fenomeno della fede. Fenomeno che la cosiddetta contemporaneità tenderebbe a escludere dall’orizzonte di un uomo progredito e colto. Su questa falsa idea, molte ideologie anticristiane hanno costruito la loro banale fortuna, il loro luogo comune, la loro spocchia.

Banalità, ‘luogocomunismo’, spocchia a cui certo risulta ostica la tenacia di gente come don Luigi, attore di una fede per nulla complessata. Per il luogo comune, invece, il fedele cattolico oggi dovrebbe essere l’esempio di persona complessata, retrograda, timorosa. Lui così non era, e questo non sapevano come chiamarlo. Se l’avessero guardato negli occhi avrebbero forse trovato aggettivi più adeguati. Amava la letteratura, la poesia – a Ferrara fece ‘lezioni’ sui Promessi Sposi, sapendo che quel grande capolavoro contiene l’antivirus contro ogni ideologia e potere (anche clericale). Fu vescovo senza arretrare dai problemi del suo popolo, sia interiori che sociali. Non si è mai, con il suo sguardo chiaro, sottratto alla contesa laddove ne vedeva un senso che non si esaurisse in uno sterile contrasto di idee. Ha educato molti studenti, molti insegnanti, sapeva che la scuola è la scommessa di una società, e conosceva bene le deviazioni ideologiche e metodologiche della nostra, causa di mali sociali e personali spesso occultati. È stato sulle scatole a molti. Non era certo quel tipo di cattolico ‘adulto’ per dirla alla Prodi (ovvero venduto al pensiero e agli interessi dominanti), quel cristiano, per dirla con Péguy, che non vuole si sorrida di lui nei salotti. Il suo anniversario cade nei giorni in cui tutto il mondo cattolico prega per Papa Ratzinger, fragile e malato. Anche lui uomo definito da media superficiali ‘mastino’ etc, ma anch’egli, non a caso tra i riferimenti di don Luigi, delicato e fine nel pensare e nel cuore. E con quegli occhi chiari, segni strani del cielo nelle strade del mondo.