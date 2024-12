Un ‘anonimo’ alla batteria

Ancora una domenica dedicata al grande jazz tra le mura del Torrione San Giovanni. Il nuovo appuntamento è per questa sera (a partire dalle 21.15) al Jazz Club di via Rampari di Belfiore 167. In cartellone c’è il progetto I’m In, che vede salire sul palco batteria, basso elettrico e voce Un basso pesantemente distorto, una batteria a pedali, una voce inscatolata in un amplificatore di chitarra e qualche suono sintetico. I’m in nasce nell’estate 2023 ed è attiva nei live da gennaio 2024. Ha autoprodotto una demo e un nuovo Ep sarà di prossima pubblicazione (2025).

Ha avuto l’onore di aprire a Bob Log III lo scorso giugno. I’m in è un nuovo progetto solista di un batterista che tiene all’anonimato, eclettico attivo da un decennio abbondante in svariati progetti musicali. I’m In è la conferma che anche in solo è possibile creare una performance completa unica nel suo genere. In vista del concerto l’apertura biglietteria è fissata per le 19. Segue aperitivo a buffet dalle 19.30 alle 20.30 e infine spazio alla musica a partire dalle 21.30. A seguire, spazio all’improvvisazione con la jam session (dalle 22.30 e fino alla fine della serata). Quella di stasera sarà senz’altro un’occasione per ascoltare un jazz particolare e originale, portato in scena in una modalità decisamente originale da un progetto che ha pochi eguali nel panorama musicale attuale. L’evento chiude la prima parte della rassegna Serico Tonale a cura di Istantanea.

