Un ’Aperincontro’ oggi alla Rivana

Si chiama ’Aperincontro della salute in sicurezza’ il secondo evento in programma oggi alle 17 al centro ’La Rivana’ (via Gaetano Pesci, 181) per diffondere l’importanza di quanto si propone la quinta edizione della Giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti affinché si crei, anche nel nostro territorio, un coinvolgimento sempre più attivo dei pazienti, dei familiari e dalla comunità nella sicurezza dell’assistenza.

All’evento interverranno l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ferrara Cristina Coletti, la coordinatrice IFEC Federica Bonamici, l’infermiera di famiglia Alice Ferri e il medico di medicina generale Marcello Cavicchi.