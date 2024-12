Un attestato alla meglio gioventù. Il lavoro adesso è a portata di mano

Una porta sul mondo del lavoro, è la scuola Rita Levi Montalcini di Argenta e Portomaggiore. Istituto che si è classificato al primo posto nella graduatoria stilata da Eduscopio della Fondazione Agnelli nella categoria ’Migliori istituti tecnici’ di Portomaggiore e ’Miglior istituto professionale per l’industria e l’artigianato’ di Argenta proprio per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali e la carriera universitaria.

E l’anno si è chiuso alla grande per questi ragazzi. Nei giorni scorsi sono statti consegnati gli attestati di qualifica Iefp alle classi 4 e 5a mat del Rita Levi Montalcini di Argenta e Portomaggiore. Era no presenti il dirigente scolastico Diego Nicola Pelliccia e il professor Diego Tartari, referente per l’istituto delle qualifiche Mat, sono stati consegnati gli attestati di qualifica di istruzione e formazione professionale regionale di operatore meccanico. Il percorso IeFP è un’importante iniziativa offerta dal Montalcini che permette agli alunni di conseguire un diploma altamente spendibile nel mondo del lavoro al termine del terzo anno e si affianca alla normale frequenza dei cinque anni delle Scuole superiori. Gli alunni possono seguire una programmazione specifica proposta dagli insegnanti, i quali raccolgono delle evidenze specifiche da inserire nel dossier di ciascun allievo. Al termine del percorso, gli studenti devono affrontare un esame scritto, uno pratico e uno orale. Al termine ottengono la qualifica.

Ragazzi in vetrina. Al Villaggio di Babbo Natale di Portomaggiore protagonisti gli studenti del Montalcini del Rita Levi Montalcini per promuovere l’iniziativa ’Ti porto il Natale’, organizzata dal Comune proprio per presentare i progetti dell’istituto, che vanta una vasta gamma di possibilità formative e di sperimentazioni didattiche. Grazie alla disponibilità del dottor Carlo Santi, l’Istituto ha inoltre potuto allestire una vetrina nella Farmacia Marzola di Portomaggiore. Sono esposti prototipi meccanici e materiali didattici realizzati dagli studenti durante i laboratori scolastici.