Un aviatore contro il bullismo. Il miracolo del piccolo principe

Oggi e domanið 347.0002029; teatrodeiburattini.it) il Teatro Umbro dei Burattini con ‘Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti’. Una storia eterna ma nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei Burattini l’aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry insegna ai più piccoli il valore dell’amicizia, i principi dell’inclusione e la capacità di ritrovare il bambino nascosto in ognuno di noi. Sarà l’antica arte dei burattini a presentare la storia in chiave moderna con uno spettacolo di 75 minuti. Le musiche, tutte originali, sono composte da Giuliano Ciabatta in arte “Paco”, musicista e compositore, con al suo attivo collaborazioni con artisti di livello nazionale. Una fra tutte quella con Lucio Dalla. Il Teatro Umbro dei Burattini è diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan. Sito internet www.teatrodeiburattini.it e la pagina Facebook Teatro Umbro dei Burattini.