Un banchetto per l’ospedale in Kenya

Martedì l’associazione ‘Un Ospedale per Tharaka Kenya’ organizza un banchetto di

raccolta fondi alla Casa della Salute Cittadella San Rocco, di fronte al bar, con una vendita benefica di pampepati, tessuti africani, piccoli gadget, che si ripeterà anche mercoledì all’ospedale Sant’Anna

di Cona, primo piano all’inizio del settore 2. Ogni contributo servirà a sostenere l’ospedale Sant’Orsola a Matiri, in Kenya, che in molti ricorderanno come l’ospedale missionario nato 20 anni fa dalla generosità di

tanti cittadini ferraresi. In una recente missione l’associazione ha acquistato direttamente in Kenya (per avere maggiore garanzia e assistenza in loco) le attrezzature per rinnovare la sala parto dell’ospedale, dai

letti fino alla bilancia per i neonati, con un contributo importante di cinquemila euro dedicato alle donne e ai

bambini. Inoltre è stato finanziato un assortimento di medicinali per la farmacia dell’ospedale e altri piccoli

interventi migliorativi per seimila euro, a cui si aggiunge ulteriore materiale sanitario frutto di donazioni. Oggi

l’ospedale Sant’Orsola è un punto di riferimento per tutta la regione di Tharaka: affidato da 15 anni alla gestione locale, è dotato di 120 posti letto riconosciuti dal sistema sanitario, due sale operatorie attrezzate, una radiologia di ultima generazione, un chirurgo e due medici di reparto stabili. Operativa 24 ore su 24, la struttura sanitaria è punto nevralgico per le emergenze e la chirurgia, specialmente ortopedica, e offre gratuitamente il parto naturale o con cesareo, oltre a servizi di prevenzione e cura, ma, per sua natura, non

produce grandi utili e gli aiuti esterni sono ancora fondamentali per l’aggiornamento e il potenziamento

delle dotazioni sanitarie.