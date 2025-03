Un bar per gli eventi sportivi. Ecco il bando per Ponte Rodoni

Mancano pochi giorni e si chiuderà il bando per l’affidamento in locazione del bar di Ponte Rodoni, situato nel centro della frazione nella stessa area su cui insistono il campo sportivo Palacinghiale, i campi da padel e la chiesa parrocchiale. Chi si aggiudicherà il bando pubblico – aperto sino alle ore 12 di martedì 1 aprile – potrà gestire l’immobile per il periodo di locazione di sei anni, poi automaticamente rinnovabili per un periodo analogo in assenza di disdetta.

"Un importante luogo di aggregazione e di socializzazione per Ponte Rodoni – spiega il sindaco, Simone Saletti –, una frazione che pur essendo piccola numericamente conta su un tessuto sociale e sportivo molto attivo, con spazi e attrezzature di prim’ordine". L’obiettivo del bando, dunque, è quello di rendere fruibile il bar tanto dai residenti quanto dagli sportivi e da tutti coloro che si recano ad assistere alle tante competizioni.

"L’attività di Ponte Rodoni è infatti un autentico punto di riferimento, in cui le persone non solo trascorrono momenti in compagnia ma si riuniscono anche per parlare della comunità e dei nuovi progetti – chiarisce l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. Infatti, nel bando abbiamo previsto che l’attività, oltre ai canonici orari di esercizio, rimanga aperta anche durante gli eventi sportivi che si svolgeranno in qualsiasi giorno della settimana, festivi compresi. Il locale è grande e ben strutturato – specifica l’assessore –, con un’area bar, un magazzino, la cucina, due servizi igienici e un porticato esterno: è peraltro intenzione dell’Amministrazione realizzare prima dell’avvio della nuova attività interventi di riqualificazione. La presenza degli impianti sportivi, della chiesa e dei giochi pubblici per i bambini sono tutte caratteristiche preziose per renderlo fruibile tutto l’anno, in qualsiasi momento della giornata – conclude Bonati – . Per noi era doveroso creare le migliori condizioni per sostenere concretamente Ponte Rodoni".

La base d’asta del canone di locazione annuale è fissata in 4.200 euro, aggiornato a partire dal secondo anno nella misura del 75% dell’indice Istat. Le domande pervenute saranno valutate sotto i profili dell’offerta tecnica ed economica.