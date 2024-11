Un ’Bestiario privato’ dà inizio ai Tè letterari

COMACCHIO

Alla biblioteca civica "L.A. Muratori" di Comacchio, giovedì, prenderà il via l’edizione 2024-2025 della rassegna "Tè Letterari". Sette gli incontri letterari in programma, durante i quali sarà possibile conoscere autori di generi diversi ed esplorare nuovi libri. Giovedì alle 16.30 l’esordio sarà affidato allo scrittore Zeno Rotondi che presenterà il suo romanzo giallo "Bestiario Privato": l’autore dialogherà con Francesca Capossele. Il 28 novembre l’Associazione Culturale Umanità e la dottoressa Sissi Senigalliesi presenteranno il libro di Angelo Ruta "Non Cancellarmi", un silent book (senza parole, fatto di immagini) per parlare ai bambini e non solo del diritto irrinunciabile alla pace. Il 5 dicembre sarà la volta dello scrittore e giornalista Luciano Boccaccini che presenterà il volume "Vite dimenticate. Comacchiesi che hanno lasciato un segno", mentre il 12 dicembre Marcello Carli accompagnerà il pubblico alla scoperta del suo "Bollicine Estreme. Atlante esplorativo degli spumanti di montagna". Il primo appuntamento del nuovo anno, invece, sarà con Antonio Rubbi e il proprio volume "L’infinito Sessantotto tra Ferrara e Roma 1965-1975"; il 17 gennaio sarà protagonista Gabriele Chiarolanza con "La scomparsa di Luciano Engelamn", mentre il 23 gennaio sarà l’autore Luca De Angelis a presentare il proprio libro "Il sentimento del ghetto". Tutti gli appuntamenti si terranno alla Biblioteca civica "L.A. Muratori" (in via Agatopisto 5) alle 16.30. L’ingresso è gratuito. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0533-315882, o inviare una e-mail all’indirizzo prestitibiblioteca@comune.comacchio.fe.it.