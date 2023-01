"Un bilancio tra rincari e lavori pubblici"

Anche Poggio Renatico, nella realizzazione e approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, ha dovuto fare i conti con i rincari di energia e materie prime. "Questo ha reso ancora più cauta ogni scelta da parte dell’amministrazione, riducendo previsioni di spesa per rispettare gli equilibri di bilancio – spiega l’assessore Paola Zanella –. Infatti, per far fronte alle previsioni di spesa 2022 per aumento di costi di elettricità e gas fino al 31 dicembre, sono stati utilizzati aiuti di Stato per circa 470mila euro. Sono previsti altri aiuti di Stato nella nuova Legge di Bilancio, ma solo fino al 31 marzo 2023". Il bilancio di previsione ammonta complessivamente a 8.958.488,24 euro. "In merito a spese correnti e rimborso prestiti, è in aumento del 9,70%, rispetto al 2022. Crescita determinata soprattutto dagli aumenti di costi energetici, contrattuali e contratti di servizio – illustra –. Si conferma un buon grado di autonomia finanziaria, con entrate proprie e correnti, che rappresentano il 92,44% delle fonti di finanziamento. Il gettito Imu è previsto in 1.810.000 euro, prudenzialmente ridotto di 20mila euro rispetto alle previsioni 2022. Quello Irpef invece, è previsto in 1.070.000 euro rimasto invariato".

Le note positive. "Le aliquote relative ai tributi Imu e Irpef restano invariate rispetto al 2022 – spiega l’assessore –. Il debito medio per abitante, dal 2014 ad oggi, è stato ridotto di circa l’84% passando da 206,43 euro a 33,23 euro, obiettivo che l’amministrazione si era posta sin dal primo mandato. Inoltre, visto il perdurare di questa situazione difficile e l’impossibilità di immaginare quali saranno le effettive conseguenze, non solo sanitarie ma anche sociali ed economiche, sono state riconfermate anche le tariffe relative ai servizi pubblici a domanda individuale, con riferimento a scuola, trasporto, mensa scolastica e altro, quindi invariate rispetto ai tre precedenti".

Il Comune prevede anche di assumere sette dipendenti a tempo indeterminato, a copertura di posti vacanti per quiescenza, dimissioni volontarie e mobilità. "Verranno portati a termine nel 2023 i lavori cominciati e pianificati nel 2022, utilizzando avanzo di amministrazione 2021, per un totale di oltre 550mila euro con riferimento agli interventi di manutenzione e riqualificazione per trasformare ed adattare l’edificio ex scuola elementare in materna – conclude –. Gli investimenti non superiori a 100mila euro contenuti nel Programma triennale delle opere pubbliche, riguarderanno la manutenzione di immobili comunali, di strade e verde pubblico per 430mila euro".

Laura Guerra