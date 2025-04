Un bosco dedicato a Don Minzoni: il progetto degli scout

Un bosco per don Minzoni. Il primo albero del bosco degli educatori ha messo radici ad Argenta nei giorni scorsi. Un bosco dedicato a venticinque educatori che hanno cresciuto le loro comunità. Il primo albero piantato ha già una dedica: è intitolato alla memoria di don Giovanni Minzoni, il sacerdote martire, assassinato dai fascisti e per il quale è in corso la canonizzazione. "È un progetto che ci ha donato il Masci (l’associazione per lo scoutismo adulto e movimento ecclesiale, organizzato in comunità, regioni e nazionale, ndr) – spiega le finalità dell’operazione il sindaco Andrea Baldini – per i suoi settant’anni anni di vita, dopo averci accompagnato in tutto l’anno di celebrazione del centenario di don Minzoni. Uno dei tre che ha realizzato in Italia per celebrare questo importante risultato di lavoro e servizio. Il bosco degli educatori sarà compiuto con la piantumazione di tutti i restanti 24 alberi, quando i cantieri dell’infanzia in via Giorgio De Chirico saranno conclusi". Gli alberi e i bambini cresceranno insieme, nel polo 0-6 che sta crescendo nel rione Reno.