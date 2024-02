"Un bracciale catarifrangente contro gli incidenti"

Caro Carlino,

una soluzione per ridurre considerevolmente certi incidenti stradali, dato che di notte, se si indossano abiti scuri e la strada non è illuminata, è praticamente impossibile per un guidatore notare un pedone sul ciglio della strada per evitarlo, potrebbe essere rappresentata da un bracciale in plastica catarifrangente e autoarrotolante intorno al braccio per essere visibile ai veicoli in arrivo. Il costo di quel bracciale, che potrebbe anche essere sponsorizzato è di un euro e lo distribuì anni fa, gratuitamente, l’Associazione nazionale coordinamento camperisti di Firenze. C’è nessuno che voglia riproporlo?

Luigi Ciannilli

* * *

SANREMO O FESTIVAL DELL’UNITÀ?

Caro Carlino,

non voglio erigermi a censore del Festival. Gente esperta, giornalisti famosi hanno scritto tutto ciò che di scandaloso o vergognoso si è visto. Trovo indovinato e calzante il titolo di un quotidiano che, in prima pagina, a caratteri cubitali, definisce questa manifestazione pseudo canora come il “Festival dell’Unità” Non mi meraviglierei se questa manifestazione canora chiudesse con la canzone “Bandiera Rossa”. Grazie per la pubblicazione.

Gian Pietro Fogli