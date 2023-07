Un brindisi per Marcello Il ricordo di Cenci in piazza Ariostea

Un brindisi e un ricordo per Marcello Cenci, il giovane assassinato dall’amico Eder Guidarelli Mattioli il 2 luglio del 2017 all’ingresso dell’abitazione in cui si era trasferito a Valencia. Come ogni anno, gli amici di Marcello si sono ritrovati in piazza Ariostea per ricordare il 32enne con una serata in compagnia. L’appuntamento era per giovedì. Alcune decine di ragazzi si sono incontrati nel luogo in cui erano soliti riunirsi con Cenci per un aperitivo, qualche risata e quattro chiacchiere. Un’iniziativa che si è ripetuta anche quest’anno, a ormai sei anni da quel maledetto giorno di luglio.