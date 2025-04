Un brindisi tra musica e tradizione. Torna in piazza ‘Calici di primavera’

Per la sesta edizione consecutiva torna ‘Calici di Primavera’, una degustazione enogastronomica dedicata proprio alla primavera con cantine provenienti da diverse zone d’Italia e specialità culinarie da abbinare. Un momento di ritrovo per tutta la città (e non solo) che si terrà in piazza Trento Trieste venerdì 11 aprile dalle 19 alle 24, sabato 12 aprile dalle 18 alle 24 e domenica 13 aprile dalle 17 alle 23.

Il programma del weekend vedrà anche ulteriori attività parallele che arricchiranno non solo l’esperienza dei cittadini, ma anche dei visitatori che verranno. In effetti, nella presentazione dell’evento in municipio, l’organizzatrice di Feshion Eventi Alessandra Scotti, con l’aiuto di Olimpia Ferro (organizzatrice per Feshion Eventi) e Francesco Carità (assessore del Commercio), ci ha tenuto a spiegarlo nel dettaglio: "Acquistando il ticket in prevendita (12 euro) si potrà ricevere un porta calice, un calice di vetro e 10 gettoni (fiori d’oro) con cui creare la propria degustazione. Inoltre nei tre giorni di questo evento ci saranno iniziative molto interessanti: dalle 19 alle 24 di venerdì 11 aprile ci sarà un dj set con ‘Waffleddasizzla’, ‘Juan’ e ‘David Sax’. A seguire, sabato 12 aprile dalle 20 alle 22, ci sarà uno spettacolo di ballo anni 50 organizzato dalla ‘Crazy Swing School’, per poi concludere fino alle 24 con un dj set di ‘Millennial z party’. Infine domenica 13 aprile dalle 17 alle 18 sarà presente l’atelierista Tommy Frizzale che gestirà la ‘Paint&Wine experience’, un modo per poter dipingere e gustarsi il vino in un atmosfera unica. Per partecipare basterà prenotarsi sul sito www.feshioneventi.it ".

Alla sua prima collaborazione con Feshion Eventi ci sarà anche AutoSalone Cavour, che tramite uno dei rappresentanti, Enrico Lionello, ha espresso la sua soddisfazione: "Per noi è un grande onore poter partecipare a questa iniziativa. L’anno scorso abbiamo supportato per lo più gli artigiani, ma quest’anno abbiamo deciso di sponsorizzare Feshion Eventi e, in particolare, ‘Calici di Primavera’. È stata una decisione facile perché, come noi, avete l’obiettivo di valorizzare il territorio. Saremo dunque presenti con le nostre vetture, che saranno principalmente Volkswagen ibride/elettriche".

Riccardo Fattorini