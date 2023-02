Un busto dedicato all’inventore del ’Braille’

"Siamo contenti e orgogliosi di ospitare questa manifestazione e questo momento che ha una valenza nazionale. Ringraziamo agliaferri della possibilità che ci dà ogni volta attraverso la sua arte di capire di più quello che rappresenta un personaggio come Braille, che ha dato molto all’umanità". Così il sindaco Fabbri aprendo la cerimonia di avvio per la Giornata nazionale del Braille ieri in municipio. Dopo la mattinata dedicata all’approfondimento del codice Braille, è stata inaugurata l’esposizione del busto dedicato a Louis Braille a 200 anni dell’invenzione. L’opera, realizzata dallo scultore non vedente Felice Tagliaferri, rimarrà in mostra nel Salone dell’Albo Pretorio del Comune fino a venerdì. Al momento inaugurale erano presenti anche l’assessore Coletti, il presidente nazionale Uici Mario Barbuto, il presidente del Club italiano del Braille Nicola Stilla, la presidente della sezione di Ferrara, Alessandra Mambelli e Tagliaferri.