’Un caffè con l’autore’. Si inizia domani con Lucia Bellucco

ARGENTA

Domani pomeriggio nel Centro culturale mercato, in piazza Marconi, prenderà il via la rassegna ’Un caffè con l’autore’: quattro pomeriggi dedicati ai libri promossi dal Comune di Argenta in collaborazione con l’associazione Cafca tutti alle 15.30. Si parte con la presentazione di ’Un tuffo nell’acqua e nel passato’ e ’La giraffa’ di Lucia Bellucco, i racconti e i ricordi di un tempo passato tra Serravalle e La Fiorana; dialogherà con l’autrice Marika Sarson. Il secondo evento si terrà martedì 21 e sarà l’occasione di incontrare Walter Basso, autore della trilogia sui minatori italiani Belgio: "Fino all’ultimo respiro", "I due volti della morte nera. Morire di carbone in Belgio" e "Carne da miniera". Storie degli "italiani invisibili" nelle miniere del Belgio dal 1946 al 1976; dialogherà con l’autore Benedetta Bolognesi. Terzo appuntamento martedì 28 con i 25 racconti di Maurizio Compagnoni, che dànno vita al volume ’Racconti allo specchio’; dialogherà con l’autore Catia Zamboni. Martedì 5 dicembre chiusura della rassegna con un thriller coinvolgente tra opere d’arte e ville seicentesche, ’Rosso kasanova’ di Maurizio Paccagnella; presentazione a cura di Alessandra Cusinato. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Franco Vanini