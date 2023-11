Un ’calcio’ alla violenza contro le donne con il triangolare femminile

L’unione fa la forza ed ecco che il Comune di Poggio Renatico si è unito a quelli di Malalbergo e Baricella per la buona riuscita di una iniziativa che va a dare un aiuto alle donne. Il 25 novembre, infatti, i tre comuni insieme, patrocinano l’iniziativa ‘Diamo un rosso alla violenza’, organizzato a cura della società Balca Poggese, a sostegno del centro antiviolenza SOS Donna. Si tratta di un evento che unisce sport e convivialità per ribadire ancora una volta forte, quanto lo sport sia da sempre veicolo di buoni valori ma anche di aiuto. Il programma della giornata prevede alle 14:30 il triangolare femminile Under 17 presso il campo sportivo di Altedo in Via Bentini al quale seguirà, alle 16:30, la premiazione con e intervento del Sindaco di Malalbergo Monia Giovannini, al fianco di SOS Donna.

Alle 17:30 si apre la parte gastronomica con l’aperitivo e la cena presso Sala Polivalente di Via Minghetti 1D ad Altedo e, al termine, la serata continuerà con tanta buona musica e divertimento perché alle 21:30 ci sarà il concerto della band dei Queen Vision Tribute Band. Per informazioni sull’evento, costi e prenotazione, si può chiamare, tutti i giorni dopo le 18 ed entro il 22 novembre, ai numeri di telefono 340 9604594 oppure 340 2917489.

Laura Guerra