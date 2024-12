Un calendario anti violenza: "Per sensibilizzare tutti"

"Apri le tue ali e vola" è il titolo dell’opera di sensibilizzazione al contrasto alla violenza di genere, realizzata in forma di calendario ed elaborata dall’associazione di promozione sociale "La Scuola" di Montalbano. Il progetto consiste nella realizzazione di un calendario per il 2025 contenente immagini a tema artistico e a colori, che riprendono figure femminili collocate in particolari contesti ambientali artistici, culturali e naturalistici del territorio, legate da un dettaglio particolare che - simbolicamente - richiama il tema della ricorrenza del 25 novembre, ovvero la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le immagini che compongono il calendario sono state scattate dal fotografo Giovanni Corazza ed elaborate graficamente da Marco Cavalletti, entrambi soci dell’associazione di promozione sociale "La Scuola" di Montalbano.

Il soggetto iconografico è la farfalla, simbolicamente assunta a icona di metamorfosi e cambiamento che, da bruco nel bozzolo si trasforma in crisalide e si evolve cambiando dolorosamente pelle fino a volare in alto verso la libertà, mostrando i colori più belli in natura; un auspicio rivolto a tutte le donne vittime di violenza e discriminazioni, affinché dal tunnel buio della propria esistenza possano uscirne, per riappropriarsi della loro autonomia e dignità di persona. I calendari 2025 (cinquecento le copie disponibili) saranno distribuiti a privati, ad aziende ed imprese locali sensibili al tema accogliendo offerte libere; come per le edizioni degli anni scorsi il ricavato sarà devoluto al Centro Donna Giustizia di Ferrara, sede del Centro Antiviolenza per il territorio provinciale. "La forza di questo calendario – spiega l’assessore alle pari opportunità Angela Travagli – sta nell’efficacia di raggiungere ampie fasce di popolazione e sensibilizzare in maniera permanente sul tema del contrasto alla violenza di genere senza per questo strumentalizzare immagini cruente. Questa attenzione, che permane per tutto l’anno, contribuisce alla prevenzione della violenza di genere nell’ambito sociale di riferimento". Il calendario può essere ritirato anche nella sede dell’associazione, in via Bologna 1054 a Montalbano.

Jacopo Cavallini