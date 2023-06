Un campetto e una targa in memoria di Manuel

Nel corso di una cerimonia commossa e molto partecipata, docenti e studenti dell’istituto Einaudi hanno ricordato ieri Manuel Lorenzo Ntube, l’ex allievo, sedicenne, che sognava di diventare un giocatore famoso ma che il 30 novembre dello scorso anno rimase vittima di un incidente stradale lungo via Pomposa, mentre era in sella alla sua bicicletta. I compagni di classe non l’hanno dimenticato e ieri mattina hanno voluto inaugurare un campetto polivalente in via Praisolo in sua memoria. "Abbiamo ritenuto doveroso ricordare il nostro studente morto prematuramente nell’incidente stradale" , aveva detto al Carlino la dirigente scolastica Marianna Fornasiero. E così è stato. Alla cerimonia hanno partecipato anche la madre e i fratelli di Manuel. Scoperta anche una targa e, durante la mattinata, si è svolto un torneo di basket tra studenti e docenti, aperto anche ai ragazzi disabili. Una iniziativa all’insegna dell’amicizia e dello sport, il gr ande sogno di Manuel. Una vita spezzata a 16 anni, quella di Manuel Ntube. L’incidente si verificò a Codrea intorno alle 22 del 30 novembre scorso. Il 16enne era in sella alla sua bicicletta quando, stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, fu travolto e ucciso da un’auto pirata: il conducente, che al momento non si era fermato, in un secondo momento decise di costituirsi alla Polizia locale. Nell’impatto era rimasto ferito un altro ragazzo, fortunatamente sopravvissuto al terribile impatto.