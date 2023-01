Un campo dedicato all’Agility dog L’inaugurazione a Quartiere

Un campo dedicato all’agility dog ma anche altri servizi, un’opportunità per i tanti amanti dei cani, che nel Portuense sono migliaia. Ne ha dato l’annuncio giovedì a Portomaggiore sera il presidente Michelangelo Vaccaro, unitamente all’educatrice cinofila Gabriella Iesu poco prima della conferenza di Alessandro Taddia organizzata dall’associazione "Oltre" in sala consiliare. L’inaugurazione del campo destinato ai nostri amici a quattro zampe si terrà domani alle 10.30 e si svolgerà a Quartiere, nella Strada Provinciale delle Anime n. 90. L’iniziativa è molto importante per chi ha un amico a quattro zampe. Gli spazi dedicati ai cani si molplicano, grazie all’amore verso questi animali veri e propri compagni di vita.