Un campo scuola con la Protezione Civile

E’ stato presentato a Lagosanto, ieri pomeriggio in consiglio comunale, il Campo Scuola "Anch’io sono la protezione civile", che prenderà vita da domenica 22 a sabato 28 giugno presso l’Auser di Lagosanto, col patrocinio del comune e la collaborazione del Coordinamento Provinciale di Ferrara, voluto dalla sezione laghese della Protezione Civile presieduta da Donatella Moretti. Il Campo Scuola è un’occasione preziosa per ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni di vivere un’esperienza formativa e divertente, dove imparare a prendersi cura dell’ambiente, affrontare i rischi con consapevolezza e conoscere da vicino il mondo della Protezione Civile, al quale ci sono ancora pochi posti per partecipare. Una presentazione col comandante della compagnia di Comacchio capitano Lucilla Esposito, il sindaco Cristian Bertarelli assieme all’assessore Alessia Bulgarelli, il comandate della Polizia Stradale Francesco Zanfardino, il presidente provinciale della Protezione Civile Claudio Tabanelli e quello locale Donatelli Moretti.

"Lo scopo fondamentale di questo progetto è promuovere l’informazione nella scuola, non solo per spiegare il nostro ruolo operativo in caso di emergenze, ma anche quale strumento efficace – ha detto quest’ultima – per formare una nuova educazione di protezione civile nella fase di prevenzione e previsione. Per noi è importante diffondere nei nostri giovani la cultura della prevenzione e previsione, tenendo conto della realtà del proprio territorio, coinvolgendo i ragazzi, in azioni di carattere collettivo e ludico". I ragazzi dormiranno nelle tende, insieme ai volontari di Protezione Civile, saranno trasportati nei luoghi delle attività e i pasti saranno preparati dai cuochi del gruppo cucina del coordinamento provinciale di protezione civile. Sarà vietato portare il cellulare. Riceveranno lezioni teorica e pratica di Primo Soccorso a cura del 118, faranno visite al Boscone della Mesola e una visita serale alla Garzaia di Codigoro con i volontari del Wwf Ferrara in un percorso naturalistico.

cla. casta.