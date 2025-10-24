Un campus promosso da Bf Spa: "Formazione e ricerca agricola"

"Questa realtà nata nel cuore della pianura ferrarese rappresenta un tassello unico e straordinario per l’alta formazione e la ricerca in Emilia-Romagna e un importante contributo per l’intero Paese". Così il vicepresidente della Regione con delega alla Formazione e Ricerca, Vincenzo Colla, dopo aver visitato il Campus di Jolanda di Savoia insieme al presidente esecutivo di BF Spa Federico Vecchioni. Il centro si occupa di ricerca e studi avanzati per l’agricoltura, collocandosi nella fascia più alta della formazione, con l’obiettivo di dare vita ad una vera e propria “Academy di filiera” che possa far crescere le competenze nelle aziende del settore.

"La focalizzazione sull’agricoltura, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e alle tematiche ambientali, unitamente alla vocazione internazionale, sono elementi che ci riempiono di speranza per il futuro – hanno dichiarato Colla e l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi –. Qui arriveranno talenti da tutto il mondo, accolti in un ambiente confortevole e stimolante, dotato di laboratori e tecnologie di ultima generazione. Come Regione siamo pronti a supportare questa iniziativa e a lavorare insieme".

"Lo sviluppo delle risorse umane è alla base del nostro piano industriale: rappresenta il motore per la crescita del Gruppo, in Italia e all’estero. Stiamo creando un luogo in cui ricerca, innovazione e competenze si incontrano, un punto di riferimento per attrarre e formare nuovi talenti, capaci di coniugare sostenibilità, tecnologia e produttività", ha dichiarato Federico Vecchioni, presidente Esecutivo di BF Spa.