Un canto alla prima di ‘Noice Voice’. Così le mondine conquistano Roma

Un canto popolare del coro delle mondine di Porporana protagonista al Romaeuropa Festival. Un riconoscimento per il coro ferrarese, che è stato inserito alla ‘prima’ dello spettacolo ‘Noice Voice’ del coreografo belga Jan Martens, la ‘Bella ciao contro il femminicidio’. Una collaborazione sorta all’inizio di quest’anno.

La presidente del coro delle mondine di Porporana, Morena Gavioli è stata contattata da Martens, che ha chiesto l’autorizzazione ad inserire un loro canto nel suo spettacolo. Che era incentrato sull’omaggiare la voce femminile e le figure più innovative, sconosciute o dimenticate degli ultimi cento anni di storia della musica. Tutto è stato possibile grazie all’inserimento del canto ‘Bella ciao contro il femminicidio’ del coro delle mondine di Porporana nel calendario civile, su indicazione del circolo Gianni Bosio, che raggruppa canti e suoni popolari a livello nazionale. Da qui il coreografo belga ha ascoltato il canto del coro ferrarese. Il culmine di questa collaborazione è stato quando le componenti del coro delle mondine di Porporana sono state invitate sabato 12 ottobre a Roma per lo spettacolo ‘Noice Voice’, inserito nella programmazione della trentanovesima edizione del Romaeuropa Festival. Il canto ‘bella ciao sul femminicidio’ è stato citato sia durante lo spettacolo e nel manifesto di presentazione. "Grande soddisfazione vedere il nostro canto – ha spiegato entusiasta Morena Gavioli – al centro di un’esibizione e balletto teatrale così importante, che sarà visto anche a livello internazionale. Abbiamo incontro Martens, per l’occasione gli abbiamo cantato dal vivo ‘Bella ciao contro il femminicidio’ prima dello spettacolo". Il coro delle mondine di Porporana si è esibito per la prima volta nel giugno 2005, in occasione della festa del patrono di Porporana. È nato da un’idea di Ornella Marchetti, prima presidente del coro fino al 2013, che sentendo le voci di Anna e Dana, due ex mondine, ha pensato preservare il patrimonio di tradizioni da loro interpretato. Nel coro odierno ancora presenti le due ex mondine, Ada Palavanchi (84anni) e Iole Marchetti (95anni). Nel 2025 ci sarà una grande festa per i vent’anni dalla nascita del coro, in programma uno spettacolo teatrale dal titolo ‘Voci di donne’ e ospiti di richiamo.

Mario Tosatti