Un carico di umanità. I regali degli studenti, un sorriso per i poveri

All’Istituto Copernico-Carpeggiani la professoressa Francesca Calorenne ha consegnato nei giorni scorsi a don Andrea Masini i doni raccolti per aiutare le famiglie bisognose del territorio ferrarese. Padre Andrea si occuperà di utilizzare ciò che i docenti, il personale Ata e gli studenti della scuola hanno raccolto per le famiglie in difficoltà.

L’iniziativa è stata lanciata in vista del Natale. All’istituto Copernico-Carpeggiani nell’atrio della scuola è stato allestito un albero di Natale. Ai suoi piedi i docenti, il personale scolastico e gli studenti lasciano pacchetti regalo con derrate alimentari per le famiglie bisognose, per contribuire a rendere le feste dei meno fortunati meno tristi. "Obiettivo – spiega la professoressa Francesca Calorenne – è condividere e diffondere, negli studenti, lo spirito di solidarietà". Missione compiuta.